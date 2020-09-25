الرئيس الأذربيجاني: ندعو جميع البلدان للتجنب من تموين أرمينيا بالأسلحة

باكو، 25 سبتمبر، أذرتاج

قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اننا قلقون جدا بتموين أرمينيا المتزايد بالأسلحة خاصة عقب الاستفزاز العسكري المرتكب من قبل أرمينيا باتجاه محافظة طاووس الأذربيجانية.

أفادت أذرتاج عن الرئيس علييف قوله في كلمة القاها في مناقشات عامة للدورة الـ75 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة عقدت عبر الاتصال المرئي إن المرحلة الساخنة للاصطدامات عند الحدود الدولية انتهت في 16 يوليو وفي اليوم التالي ابتداء من 17 يوليو إلى شهر سبتمبر شهدنا نقل اكثر من ألف طن من الأسلحة والعتاد العسكري على متون طائرات شحن عسكرية إلى أرمينيا ونظرا لان أرمينيا من احد البلدان الأكثر فقرا في العالم وعاجزة عن صرف مليارات من الدولار للأسلحة يمكن لنا أن نستنتج أن الأسلحة تمنح لها مجانا.

إن تموين بلد الاحتلال الذي حقق التطهير العرقي بالأسلحة والعتاد الحربي يزعزع زعزعة كبيرة محادثات السلام ويشجع دولة الاحتلال على الاقدام على استفزازات عسكرية جديدة ومن هذا المنطلق ندعو جميع البلدان للتجنب من تسليح أرمينيا.

وتجدر الإشارة إلى أن نزاع قراباغ الجبلي أحد أكبر نزاعات في التسعينيات اندلع بين جمهوريتي جنوب القوقاز أذربيجان وأرمينيا عام 1988م بسبب مطامع أرمينيا على أراضي أذربيجان. وما برحت أرمينيا تحتل منذ عام 1992م 20% من الأراضي الأذربيجانية التي تضم إقليم قراباغ الجبلي المتكون من 5 محافظات و7 محافظات أخرى غربي البلاد إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي أغدام وفضولي وخوجاوند وتارتار وأغجابدي وجورانبوي متسببة بتهجير أكثر من مليون أذري من أراضيهم ومدنهم وقراهم وبلداتهم فضلا عن مقتل عشرات آلاف الشخص. ورغم استمرار المحادثات بين البلدين منذ وقف إطلاق النار عام 1994م إلا أن عدم التزام أرمينيا بنظام وقف إطلاق النار وضربها بالمحادثات عرض الحائط واستمرارها اتخاذ موقف غير بناء وخرقها للهدنة بشكل شبه يومي كان سببًا رئيسيًا في اندلاع الاشتباكات أحيانا على الحدود بين الجانبين. وتجري محادثات السلام غير المثمرة حتى الآن تحت رعاية مجموعة مينسك لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي المتشكلة من 11 دولة والمترأسة عن جانب روسيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية المندوبات المشاركات في رئاستها.