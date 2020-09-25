أذربيجان: تسجيل 101 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و137 حالة شفاء ووفاة شخصين
AzerTAg.az
٢٥.٠٩.٢٠٢٠ [١٦:٠٥]
باكو، 25 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)
أصيب 101 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم. وتعافى 137 شخص من هذا المرض وتوفي شخصين.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 39 ألفا و787 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 37 الفا و392 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 583 مريض ويستمر علاج 1812 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.
ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية مليون و87 ألفا و578 فحص طبي.
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