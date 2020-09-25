بدء تسجيل الطلاب الجدد في مؤسسات التعليم العالي

باكو، 25 سبتمبر، أذرتاج

يبدأ اليوم تسجيل الطلاب الجدد في مؤسسات التعليم العالي.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مركز امتحانات الدولة أنه يجب على الطلاب الجدد التسجيل بحلول 7 أكتوبر من خلال تقديم مستنداتهم إلى المؤسسة التعليمية التي التحقوا بها. يتم تسجيل الطلاب الجدد عبر الإنترنت من قبل مؤسسات التعليم العالي التي التحقوا بها.

يمكن للمتقدمين التعرف على المستندات المطلوبة للتسجيل واستمارة التسجيل عبر الإنترنت، بما في ذلك، الأقسام ذات الصلة من مواقع الويب الخاصة بمؤسسات التعليم العالي.

وتجدر الإشارة إلى أن 66 ألفا و464 شخص شاركوا في مسابقات مؤسسات التعليم العالي. تم قبول 42 ألفا و731 منهم (بما في ذلك 5 آلاف و785 من الحاصلين على درجة دبلوم جامعي) في مؤسسات التعليم العالي. حصل 20 ألفا و799 (بما في ذلك، 779 من الحاصلين على درجة الدبلوم الجامعي) على حق الدراسة على حساب الحكومة، وحصل 21 ألفا و932 (بما في ذلك 5006 من الحاصلين على درجة الدبلوم الجامعي) على حق في الدراسة على أساس مدفوع.

فاز هذا العام شخصان في مسابقات دولية و28 شخصاً في دورة أولمبية تخصصية للجمهورية و74 شخصاً في مباريات رياضية دولية وتم قبول 10 أشخاص في مؤسسات التعليم العالي غير التنافسية للدراسة في البرامج التعليمية المعتمدة دولياً (برنامج دبلوم البكالوريا الدولية).

تم قبول 160 متخرجاً من المدرسة الثانوية أيضاً على أساس نتائج امتحانات SAT 30 متخرجاً لمدرسة "أدا" في جامعة "أدا".

بالإضافة إلى ذلك، التحق 146 متخرج من المدرسة الثانوية في المجموعة التخصصية الأولى في الجامعة الأذربيجانية الفرنسية (UFAZ) و21 متخرجاً في المجموعة التخصصية الرابعة لفرع باكو لجامعة "سيتشينوف" الطبية الأولى بموسكو و110 متخرج (في مجموعات التخصص من الأولى إلى الرابعة) في فرع باكو لجامعة "لومونوسووف" الحكومية بموسكو.