أذربيجان: تسجيل 108 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و131 حالة شفاء ووفاة شخصين

باكو، 26 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

أصيب 108 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم. وتعافى 131 شخص من هذا المرض وتوفي شخصين.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 39 ألفا و895 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 37 الفا و523 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 585 مريض ويستمر علاج 1787 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية مليون و95 ألفا و543 فحص طبي.