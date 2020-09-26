تدشين 5 مناطق سكنية جديدة للنازحين في أذربيجان حتى نهاية العام

باكو، 26 سبتمبر، أذرتاج

وقع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 25 سبتمبر على مرسوم حول "إجراءات إضافية لتحسين الظروف المعيشية للعائلات النازحة".

ينص المرسوم على تخصيص 42.5 مليون مانات للجنة الدولة في شئون الاجئين والمشرَّدين داخلياً من الصندوق الاحتياطي لرئيس جمهورية أذربيجان المنصوص عليه في ميزانية الدولة لعام 2020 لتحسين الظروف المعيشية للعائلات النازحة من الاراضي المحتلة. صدرت تعليمات إلى وزارة المالية لجمهورية أذربيجان لتوفير التمويل بالمبلغ المحدد في هذا المرسوم وإلى مجلس وزراء جمهورية أذربيجان لحل المسائل المترتب عليها عن هذا المرسوم.

يوفر ضمان التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة في بلادنا بقيادة الرئيس إلهام علييف إمكانيات واسعة لإيجاد حل شامل لمشاكل النازحين. تتخذ الدولة تدابير هادفة إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للأشخاص الذين أُجبروا على مغادرة أراضيهم الأصلية نتيجة النزاع الأرمني الأذربيجاني وتحسين ظروف السكن وزيادة فرص العمل. لم تحل الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية في السنوات الأخيرة، وكذلك وباء فيروس كورونا المستجد منذ مارس من هذا العام دون تنفيذ أي مشروع اجتماعي في بلدنا، بما في ذلك المشاريع المتعلقة بالنازحين.

على أساس برنامج الدولة الذي أقره الرئيس إلهام علييف وخارطة الطريق التي أعدت بناءً على تعليمات النائب الأول للرئيس مهربان علييفا، يتواصل بناء أحياء سكنية جديدة للنازحين داخلياً.

أفادت لجنة الدولة في شئون اللاجئين والنازحين داخلياً لوكالة أذرتاج أنه سيتم إنشاء 5 مناطق جديدة في البلاد بحلول نهاية هذا العام. وهكذا، فإن حياً يضم إجمالي 180 أسرة في بلدة "أوميد" في مقاطعة قاره داغ في باكو جاهزة للسكن. يجري العمل في إنشاء أحياء جديدة تضم 1512 عائلة مجهزة بكافة عناصر البنية التحتية الاجتماعية والتقنية في بلدة رامانا في مقاطعة سابونشي و200 أسرة في منطقة ساموخ و1890 عائلة في مقاطعة أبشيرون وفي منطقة مسماة ب"محطة سومغايت" و810 أسرة في بلدة خوجاسان في مقاطعة بيناغادي.

سيتم استخدام الأموال المخصصة من صندوق احتياطي الرئيس لبناء مساكن إضافية جديدة. يعيد هذا المرسوم التأكيد على أن حل المشاكل الاجتماعية للنازحين هو إحدى أولويات سياسة الدولة.