تم تطهير شوارع العاصمة بالمواد الكيمائية في مكافحة تفشي كوفيد 19

باكو، 26 سبتمبر، أذرتاج

تنفيذاً لتعليمات وأوامر الرئيس إلهام علييف والنائبة الأولى للرئيس مهريبان علييفا حول تدابير مكافحة وباء فيروس كورونا (COVID-19) في أذربيجان، تواصل السلطة التنفيذية لمدينة باكو اتخاذ تدابير شاملة لتوسيع نطاق مكافحة الوباء في العاصمة.

تفيد أذرتاج أنه في إطار هذه التدابير قامت السلطة التنفيذية لمدينة باكو منذ صباح 26 سبتمبر بأداء أعمال التطهير الإضافية الثالثة عشرة المتتالية في الشوارع الرئيسية والطرق الرئيسية في العاصمة بمشاركة 40 مركبة لخدمات خاصة و2000 موظف بمواد كيميائية خاصة. وسيتم أداء أعمال التطهير في وسط العاصمة وكذلك في شوارع البلدات والمناطق السكنية الأخرى حتى المساء. مع الأخذ في الاعتبار السمية المؤكدة للمواد المستخدمة في هذه الحالة، تم تحذير سكان العاصمة مسبقاً عبر وسائل الإعلام بعدم الخروج إلا إذا كانت هناك حاجة ماسة.

كما هو الحال دائماً، يشارك موظفو وزارة الداخلية عن كثب في أعمال التطهير هذه التي يتم إجراؤها خلال اليوم بمشاركة 20 مركبة ذات أغراض خاصة.

يقوم موظفو إدارة الإسكان والخدمات المجتمعية بمدينة باكو وفقاً للجدول الزمني الخاص بتنفيذ الإجراءات الطبية الوقائية والتطهير في المباني السكنية وكبائن المصاعد والساحات والمناطق السكنية والمرافق الرياضية والترفيهية وساحات الحاويات بالإضافة إلى أعمال التطهير التي يتم إجراؤها في الشوارع.

وتجدر الإشارة إلى أن التطهير سيجري محلياً خلال أشهر الشتاء.

وتجدر الإشارة إلى أن الغرض الرئيسي من إجراءات التطهير واسعة النطاق هو حماية مواطنينا من عواقب الوباء. يتم اتخاذ جميع التدابير اللازمة في هذا الاتجاه.