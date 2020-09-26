عرض "مساجد البلدة القديمة" في إطار مشروع "باكو لي"

باكو، 26 سبتمبر، أذرتاج

عرض نظام المكتبة المركزية في منطقة بيناغادي للإدارة العامة للثقافة في مدينة باكو للجمهور فيديو جديد بعنوان "مساجد البلدة القديمة (إيتشيري شهر)" ضمن مشروع "باكو لي"

أفادت أذرتاج أنه أعدت مقاطع الفيديو "عن إيتشيري شهر" و"إيتشيري شهر في الأفلام" و "أحياء إيتشيري شهر" باللغتين الأذربيجانية والروسية كجزء من مشروع الترويج لثقافتنا وتراثنا التاريخي والثقافي وتم نشرها على الشبكات الاجتماعية للمكتبة. يعتبر دعم حماية التراث العالمي والحفاظ عليه في المستوى الدولي، إلى جانب حماية وتعزيز القيم الوطنية والروحية والتراث التاريخي والثقافي من أحد الاتجاهات الرئيسية لسياسة دولة أذربيجان.

وفي هذا الصدد، يعرض الفيديو معلومات عن الآثار الدينية والروحية للجمهور برفقة المقطم "بياتي شيراز" الذي يؤديه فنان الشعب الراحل أستاذ الكمان هابيل علييف.

تم نشر الفيديو على حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمكتبة على Instagram وFacebook. يمكن أيضاً مشاهدة الفيديو على قناة يوتيوب Binagadi CLS.

سيتضمن المشروع سلسلة من مقاطع الفيديو حول تاريخ البلدة القديمة وحياتها الثقافية.