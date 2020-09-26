إعلان مسابقة لمنصب مدراء 552 مدرسة
AzerTAg.az
٢٦.٠٩.٢٠٢٠ [٢٣:٢٦]
باكو، 26 سبتمبر، أذرتاج
ستعلن مسابقة لمنصب مدراء 552 مدرسة في الجمهورية.
أبلغت وزارة التعليم أذرتاج أن المسابقة على توظيف مدراء المدارس ستبدأ في 28 سبتمبر. يجب على المرشحين الراغبين في المشاركة في المسابقة تأكيد طلباتهم عن طريق إدخال المعلومات ذات الصلة أثناء التسجيل الإلكتروني بحلول 2 أكتوبر الساعة 23:59 وتحميل المستندات المطلوبة واختيار الوظائف الشاغرة.
يمكن للمرشحين التعرف على الوظائف الشاغرة التي سيتم الإعلان عنها للمسابقة والمعلومات ذات الصلة عبر الرابط.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢٥.٠٩.٢٠٢٠ [١٦:٣٤]
٢٤.٠٩.٢٠٢٠ [١١:١٣]
٢٢.٠٩.٢٠٢٠ [١٢:٢٠]
١٨.٠٩.٢٠٢٠ [١٤:٠٤]
٢٦.٠٩.٢٠٢٠ [١٤:٣١]
٢٦.٠٩.٢٠٢٠ [١٣:٣٢]
٢٦.٠٩.٢٠٢٠ [١٢:١٩]
٢٥.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٥٣]
٢٦.٠٩.٢٠٢٠ [١١:٥٠]
٢٦.٠٩.٢٠٢٠ [١١:٤٢]
٢٦.٠٩.٢٠٢٠ [١١:١٠]
٢٥.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:١٢]
٢٦.٠٩.٢٠٢٠ [٢٣:٢٦]
٢٥.٠٩.٢٠٢٠ [١٦:٣٤]
٢٤.٠٩.٢٠٢٠ [١١:١٣]
٢٢.٠٩.٢٠٢٠ [١٢:٢٠]
٢٦.٠٩.٢٠٢٠ [٢٣:٠٤]
٢٤.٠٩.٢٠٢٠ [١٠:٤٨]
٢٢.٠٩.٢٠٢٠ [١٣:١٥]
١٨.٠٩.٢٠٢٠ [١٣:٣٠]
١٩.٠٩.٢٠٢٠ [٢١:٢٠]
١٦.٠٩.٢٠٢٠ [١٣:٢٣]
١١.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٢٠]
١١.٠٩.٢٠٢٠ [١٤:٥٩]
٢٦.٠٩.٢٠٢٠ [١٥:٥١]
٢٥.٠٩.٢٠٢٠ [١٦:٠٥]
٢٤.٠٩.٢٠٢٠ [١٥:٥٤]
٢٦.٠٩.٢٠٢٠ [١٣:٤٤]
٢٤.٠٩.٢٠٢٠ [١٦:٣١]
٢٣.٠٩.٢٠٢٠ [١٣:٣٥]
٢٢.٠٩.٢٠٢٠ [١٨:٣٣]
٢٦.٠٩.٢٠٢٠ [٢٣:٠١]
٢٦.٠٩.٢٠٢٠ [٢٢:٥٦]
٢٦.٠٩.٢٠٢٠ [١٦:١٦]
٢٥.٠٩.٢٠٢٠ [١٥:١٧]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك