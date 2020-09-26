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    علم وتعليم


    إعلان مسابقة لمنصب مدراء 552 مدرسة

    ٢٦.٠٩.٢٠٢٠ [٢٣:٢٦]

    باكو، 26 سبتمبر، أذرتاج

    ستعلن مسابقة لمنصب مدراء 552 مدرسة في الجمهورية.

    أبلغت وزارة التعليم أذرتاج أن المسابقة على توظيف مدراء المدارس ستبدأ في 28 سبتمبر. يجب على المرشحين الراغبين في المشاركة في المسابقة تأكيد طلباتهم عن طريق إدخال المعلومات ذات الصلة أثناء التسجيل الإلكتروني بحلول 2 أكتوبر الساعة 23:59 وتحميل المستندات المطلوبة واختيار الوظائف الشاغرة.

    يمكن للمرشحين التعرف على الوظائف الشاغرة التي سيتم الإعلان عنها للمسابقة والمعلومات ذات الصلة عبر الرابط.

    AZERTAG.AZ :إعلان مسابقة لمنصب مدراء 552 مدرسة
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