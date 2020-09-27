اعلان الاحكام العرفية والتعبئة العامة في ارمينيا

تبيليسي، 27 سبتمبر، أذرتاج

اعلنت حكومة ارمينيا عن فرض الاحكام العرفية والتعبئة العامة على نطاق البلد.

أفادت أذرتاج عن رئيس الوزراء الارميني نيكول باشينيان أن حكومة ارمينيا عقدت اجتماعا حكوميا في 27 سبتمبر لبحث الاوضاع الراهنة.

واكد باشينيان على اعلان فرض الاحكام العرفية والتعبئة العامة على نطاق البلد.

وفرض الكيان المزعوم الانفصالي في اقليم قراباغ الجبلي المحتل الاذربيجاني الاحكام العرفية والتعبئة العامة لكل مواطن يناهز عمره عن 18 سنة.

يذكر أن السكان الارمن في قراباغ واقعون في حالة الذعر والارتباك والخوف واغلقت المدارس الى أجل غير مسمى. واصدر زعيم الانفصاليين بيانات سعيا منه الى اهداء الارمن.

ويشدد محللون سياسيون ارمن على أن الاوضاع المتكونة لا تخدم لمصالح الشعب الارميني مؤكدين على أن حكومة ارمينيا هي التي تتحمل المسؤولية عن ذلك.

عزيزوف مراسل أذرتاج