أذربيجان: تسجيل 132 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و128 حالة شفاء ووفاة شخص

باكو، 27 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

أصيب 132 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم. وتعافى 128 شخص من هذا المرض وتوفي شخص.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 40 ألفا و23 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 37 الفا و655 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 586 مريض ويستمر علاج 1782 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية مليون و102 ألف و401 فحص طبي.