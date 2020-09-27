جهاز التعبئة والتجنيد يفند معلوامت مستفزة تنشرها بعض المواقع الاجنبية

باكو، 27 سبتمبر، أذرتاج

صدر عن جهاز التعبئة والتجنيد بيان بشأن معلومات مستفزة ومضللة متداولة لدى بعض المواقع الاجنبية ووكالات الانباء ومستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي.

أفادت أذرتاج عن بيان الجهاز أن قوات الاحتلال الارميني اقدمت ابتداء من الساعة 06.00 من فجر 27 سبتمبر اليوم على شن حملات واسعة النطاق على طول خط الجبهة مستهدفة مواقع الدفاع الاذربيجاني والمناطق السكنية والمنشآت المدنية باستخدام الاسلحة الثقيلة وكبيرة العيار وقاذفات القنابل والألغام والهاون والعتاد المدفعية مختلفة العيار.

ونظمت القوات المسلحة الاذربيجانية حاليا وفقا لمطالب التشريع ويجري ضمان الدفاع عن وحدة اراضي جمهورية أذربيجان من قبل الجيش الاذربيجاني الموحد.

ويتعايش منتسبي جميع الاقوام والطوائف في جو من الصداقة والامن والامان في جمهورية أذربيجان المتسامحة والمالكة قيم التعددية الثقافية. ويحاول بعض من المواقع الاجنبية ووكالات الانباء ومستخدمو الشبكات التواصل الاجتماعي القاء ظل على عمليات قتالية ناجحة لقوات الدفاع الاذربيجاني عن طريق نشر معلومات مستفزة ومضللة. ولا تمت بصلة الى الحقيقة على الاطلاق معلومات سخيفة وكاذبة تزعم بارسال ممثلي الشعوب الاقلية المقيمة في البلد بالقسر الى مناطق خط الجبهة وينفذ جهاز التعبئة والتجنيد الاذربيجاني تفنيدا قاطعا مثل هذه المعلومات المضللة.

ونعلن مرة اخرى أن كل ذي مهمة عسكرية مسرح الى الاحتياط بغض النظر الى تبعيته العرقية والقومية يستدعى عند اقتضاء الحال الى فروع الجهاز المحلية وفقا لمطالب التشريع ساري المفعول لاشراكه في تدابير ذات الصلة ترمي الى ضمان الدفاع عن البلد وامن الدولة."