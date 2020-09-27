  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    جهاز التعبئة والتجنيد يفند معلوامت مستفزة تنشرها بعض المواقع الاجنبية

    ٢٧.٠٩.٢٠٢٠ [١٨:٢٣]

    باكو، 27 سبتمبر، أذرتاج

    صدر عن جهاز التعبئة والتجنيد بيان بشأن معلومات مستفزة ومضللة متداولة لدى بعض المواقع الاجنبية ووكالات الانباء ومستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي.

    أفادت أذرتاج عن بيان الجهاز أن قوات الاحتلال الارميني اقدمت ابتداء من الساعة 06.00 من فجر 27 سبتمبر اليوم على شن حملات واسعة النطاق على طول خط الجبهة مستهدفة مواقع الدفاع الاذربيجاني والمناطق السكنية والمنشآت المدنية باستخدام الاسلحة الثقيلة وكبيرة العيار وقاذفات القنابل والألغام والهاون والعتاد المدفعية مختلفة العيار.

    ونظمت القوات المسلحة الاذربيجانية حاليا وفقا لمطالب التشريع ويجري ضمان الدفاع عن وحدة اراضي جمهورية أذربيجان من قبل الجيش الاذربيجاني الموحد.

    ويتعايش منتسبي جميع الاقوام والطوائف في جو من الصداقة والامن والامان في جمهورية أذربيجان المتسامحة والمالكة قيم التعددية الثقافية. ويحاول بعض من المواقع الاجنبية ووكالات الانباء ومستخدمو الشبكات التواصل الاجتماعي القاء ظل على عمليات قتالية ناجحة لقوات الدفاع الاذربيجاني عن طريق نشر معلومات مستفزة ومضللة. ولا تمت بصلة الى الحقيقة على الاطلاق معلومات سخيفة وكاذبة تزعم بارسال ممثلي الشعوب الاقلية المقيمة في البلد بالقسر الى مناطق خط الجبهة وينفذ جهاز التعبئة والتجنيد الاذربيجاني تفنيدا قاطعا مثل هذه المعلومات المضللة.

    ونعلن مرة اخرى أن كل ذي مهمة عسكرية مسرح الى الاحتياط بغض النظر الى تبعيته العرقية والقومية يستدعى عند اقتضاء الحال الى فروع الجهاز المحلية وفقا لمطالب التشريع ساري المفعول لاشراكه في تدابير ذات الصلة ترمي الى ضمان الدفاع عن البلد وامن الدولة."

    AZERTAG.AZ :جهاز التعبئة والتجنيد يفند معلوامت مستفزة تنشرها بعض المواقع الاجنبية
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٧.٠٩.٢٠٢٠ [١٣:٣٨]
    عاجل: بيان النيابة العامة حول قتلى ومصابين جراء استهداف قوات الاحتلال الارميني المناطق السكنية
    ٢٦.٠٩.٢٠٢٠ [٢٣:٠١]
    تم تطهير شوارع العاصمة بالمواد الكيمائية في مكافحة تفشي كوفيد 19
    ٢٤.٠٩.٢٠٢٠ [١١:١٠]
    الوكالة الحكومية تشارك في اجتماع خبراء الأمم المتحدة
    ٢٣.٠٩.٢٠٢٠ [١٥‎:٢٣]
    إخراج الفيلم الوثائقي بعنوان "بطل للبلدين" المكرس لأحمدية جبرائيلوف
    جهاز التعبئة والتجنيد يفند معلوامت مستفزة تنشرها بعض المواقع الاجنبية