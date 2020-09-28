مقتل تلميذين نتيجة القصف الأرميني لمنطقة سكنية
AzerTAg.az
٢٨.٠٩.٢٠٢٠ [١٥:٣٤]
باكو، 28 سبتمبر، أذرتاج
قتل التلميذ شهريار قوربانوف من مواليد 2007 والتلميذة فيدان قوربانوفا من اسرة واحدة نتيجة القصف الأرميني لمنزل الاسرة في مدينة نافطالان في 27 سبتمبر.
أفادت وزارة التعليم انهما تلميذا مدرسة قاشالتي قاراقويونلو الثانوية.
الى جانب ذلك، قتل 3 افراد أخرى من تلك العائلة نتيجة القصف.
باستهداف السكان المدنيين والبنية التحتية المدنية في أذربيجان، تنتهك أرمينيا انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي ومبادئه واتفاقية جنيف عام 1949.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢٦.٠٩.٢٠٢٠ [٢٣:٢٦]
٢٥.٠٩.٢٠٢٠ [١٦:٣٤]
٢٤.٠٩.٢٠٢٠ [١١:١٣]
٢٢.٠٩.٢٠٢٠ [١٢:٢٠]
٢٨.٠٩.٢٠٢٠ [١٨:٢١]
٢٨.٠٩.٢٠٢٠ [١٨:١٩]
٢٨.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٢٦]
٢٨.٠٩.٢٠٢٠ [١٦:٢٦]
٢٨.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٤٢]
٢٨.٠٩.٢٠٢٠ [١٢:٢٧]
٢٨.٠٩.٢٠٢٠ [١٢:٠٤]
٢٨.٠٩.٢٠٢٠ [١٥:٣٤]
٢٦.٠٩.٢٠٢٠ [٢٣:٢٦]
٢٥.٠٩.٢٠٢٠ [١٦:٣٤]
٢٦.٠٩.٢٠٢٠ [٢٣:٠٤]
٢٤.٠٩.٢٠٢٠ [١٠:٤٨]
٢٢.٠٩.٢٠٢٠ [١٣:١٥]
١٨.٠٩.٢٠٢٠ [١٣:٣٠]
١٩.٠٩.٢٠٢٠ [٢١:٢٠]
١٦.٠٩.٢٠٢٠ [١٣:٢٣]
١١.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٢٠]
١١.٠٩.٢٠٢٠ [١٤:٥٩]
٢٨.٠٩.٢٠٢٠ [١٦:٥٣]
٢٧.٠٩.٢٠٢٠ [١٦:٣٣]
٢٦.٠٩.٢٠٢٠ [١٥:٥١]
٢٨.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٠٢]
٢٧.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٤٢]
٢٦.٠٩.٢٠٢٠ [١٣:٤٤]
٢٤.٠٩.٢٠٢٠ [١٦:٣١]
٢٨.٠٩.٢٠٢٠ [١٨:٢٤]
٢٨.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٠٧]
٢٨.٠٩.٢٠٢٠ [١٤:٣٣]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك