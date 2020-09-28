مقتل تلميذين نتيجة القصف الأرميني لمنطقة سكنية

باكو، 28 سبتمبر، أذرتاج

قتل التلميذ شهريار قوربانوف من مواليد 2007 والتلميذة فيدان قوربانوفا من اسرة واحدة نتيجة القصف الأرميني لمنزل الاسرة في مدينة نافطالان في 27 سبتمبر.

أفادت وزارة التعليم انهما تلميذا مدرسة قاشالتي قاراقويونلو الثانوية.

الى جانب ذلك، قتل 3 افراد أخرى من تلك العائلة نتيجة القصف.

باستهداف السكان المدنيين والبنية التحتية المدنية في أذربيجان، تنتهك أرمينيا انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي ومبادئه واتفاقية جنيف عام 1949.