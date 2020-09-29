دعم لأذربيجان من المغني الاذربيجاني الأصل الشهير سامي يوسف

باكو، 29 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

أعرب المغني والملحن الأذربيجاني الأصل الشهير عالميا سامي يوسف المقيم في بريطانيا العظمى عن دعمه للجيش الأذربيجاني على صفحته في تويتر، فيما يتعلق بالهجمات المضادة على خط الجبهة.

أفادت وكالة أذرتاج ان سامي يوسف كتب في تغريدة له على تويتر: "أفكاري وصلواتي مع أذربيجان".

وأضاف وسم (هتشتاغ) "قاراباغ هي أذربيجان" إلى هذه التغريدة.