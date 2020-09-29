الجيش الأرميني يستهدف السكان المدنيين لمدينة تارتار: سقوط قتلى وجرحى
AzerTAg.az
٢٩.٠٩.٢٠٢٠ [١٤:٢٠]
تارتار، 29 سبتمبر، أذرتاج
نتيجة القصف المدفعي من قبل الجيش الأرمني المتراجع في المناطق السكنية في تارتار، لقي مدنيون مقتلهم وجرح آخرين وألحقت أضرار كبيرة بالبيوت والبنية التحتية.
أفادت وكالة أذرتاج ان الجيش الاذربيجاني ينزل ضربات على العدو.
استهداف المدنيين من قبل أرمينيا انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي.
تقدم وكالة اذرتاج صورا عن ساحة القتال.
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