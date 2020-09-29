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    وزارة الدفاع: إصابة قائد فوج الجيش الأرميني بجروح خطيرة

    ٢٩.٠٩.٢٠٢٠ [١٤:٣١]

    باكو، 29 سبتمبر، أذرتاج

    أصيب قائد فوج الجيش الأرميني بجروح خطيرة.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن رئيس المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع العقيد واقف دركاهلي ان قائد الفوج التاسع من الفرقة الآلية الـ18 للجيش الأرميني العقيد آرتيوم بوقوسيان أصيب بجروح خطيرة نتيجة العملية القتالية للجيش الاذربيجاني.

    AZERTAG.AZ :وزارة الدفاع: إصابة قائد فوج الجيش الأرميني بجروح خطيرة
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