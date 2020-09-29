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    أخبار من خط الجبهة


    وحدات الجيش الأرميني تقصف المجمع السكني للنازحين في تارتار (صور)

    ٢٩.٠٩.٢٠٢٠ [١٤:٤١]

    تارتار، 29 سبتمبر، اذرتاج

    قصفت الوحدات الارمينية بالمدفعية المجمع السكني الجديد للنازحين في محافظة تارتار.

    أفادت وكالة اذرتاج ان 7 مبان من اصل 34 مبنى سكنيا في المجمع، كذلك البنية التحتية الحقت بها اضرار كبيرة.

    يرد الجيش الاذربيجاني ردا مناسبا للعدو.

    استهداف المدنيين من قبل أرمينيا جريمة حرب وانتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي. https://video.azertag.az/video/102839

    AZERTAG.AZ :وحدات الجيش الأرميني تقصف المجمع السكني للنازحين في تارتار (صور)
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