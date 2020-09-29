وزارة الدفاع: الإحباط في صفوف الفوج الأرميني في ماداكيز
AzerTAg.az
٢٩.٠٩.٢٠٢٠ [١٥:١١]
باكو، 29 سبتمبر، أذرتاج
قال العقيد واقف دركاهلي رئيس المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان الإحباط يسود بين صفوف جنود الفوج المرابط للجيش الأرميني في ماداكيز نتيجة العملية القتالية الواسعة النطاق للجيش الاذربيجاني.
أضاف دركاهلي ان الجنود في حالة ذعر ويمتنع الكثير منهم من دخول المعركة ويهربون من مسرح الحرب.
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