أرمينيا تنقل منظومات الصواريخ S-300 الى الأراضي الأذربيجانية المحتلة
أذربيجان تهدد بتدميرها فور دخولها الى أراضيها المحتلة
AzerTAg.az
٢٩.٠٩.٢٠٢٠ [١٦:١٥]
باكو، 29 سبتمبر، أذرتاج
بناء على الاستطلاعات العسكرية، تنقل منظومات الصواريخ البعيدة المدى S-300 التي تدافع عن المجال الجوي ليرفان عاصمة أرمينيا الى الأراضي الأذربيجانية المحتلة.
أفادت وكالة اذرتاج عن العقيد واقف دركاهلي رئيس المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع قوله ان الجيش الاذربيجاني سيدمر هذه المنظومات فور دخولها في الأراضي الأذربيجانية المحتلة كما فعل مع المعدات العسكرية الارمينية في قراباغ المحتلة.
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