  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    أرمينيا تنقل منظومات الصواريخ S-300 الى الأراضي الأذربيجانية المحتلة
    أذربيجان تهدد بتدميرها فور دخولها الى أراضيها المحتلة

    ٢٩.٠٩.٢٠٢٠ [١٦:١٥‎]

    باكو، 29 سبتمبر، أذرتاج

    بناء على الاستطلاعات العسكرية، تنقل منظومات الصواريخ البعيدة المدى S-300 التي تدافع عن المجال الجوي ليرفان عاصمة أرمينيا الى الأراضي الأذربيجانية المحتلة.

    أفادت وكالة اذرتاج عن العقيد واقف دركاهلي رئيس المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع قوله ان الجيش الاذربيجاني سيدمر هذه المنظومات فور دخولها في الأراضي الأذربيجانية المحتلة كما فعل مع المعدات العسكرية الارمينية في قراباغ المحتلة.

    AZERTAG.AZ :أرمينيا تنقل منظومات الصواريخ S-300 الى الأراضي الأذربيجانية المحتلة
    أذربيجان تهدد بتدميرها فور دخولها الى أراضيها المحتلة
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٩.٠٩.٢٠٢٠ [١٨:٢٠]
    عبد الله يفا: استهداف مسالمي أذربيجان العزل جريمة حربية مسؤوليتها على أرمينيا
    ٢٩.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٠٠]
    وزارة الدفاع: لا توجد مقاتلات اف16 في القوات الجوية الأذربيجانية
    من غير الممكن تدمير ما هو غير موجود
    ٢٩.٠٩.٢٠٢٠ [١٦:٥‎٣]
    العقيد دركاهلي: لم نفقد شبرا واحدا من الأراضي المحررة
    ٢٩.٠٩.٢٠٢٠ [١٥‎:١١]
    وزارة الدفاع: الإحباط في صفوف الفوج الأرميني في ماداكيز
    أرمينيا تنقل منظومات الصواريخ S-300 الى الأراضي الأذربيجانية المحتلة أذربيجان تهدد بتدميرها فور دخولها الى أراضيها المحتلة