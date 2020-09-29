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    7.6 مليون كيلوات ساعي حجم انتاج الكهرباء في محطات الطاقة الرياحية

    ٢٩.٠٩.٢٠٢٠ [١٦:٢٦]

    باكو، 29 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    أنتج في محطات الطاقة الرياحية في أذربيجان خلال شهر أغسطس من العام الماضي 7.6 مليون كيلوات ساعي من الكهرباء.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن لجنة الإحصاء الحكومية ان هذا الرقم أقل بمقدار 500 ألف كيلووات ساعي مما كان عليه في يوليو.

     

    AZERTAG.AZ :7.6 مليون كيلوات ساعي حجم انتاج الكهرباء في محطات الطاقة الرياحية
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