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    سياسة


    العقيد دركاهلي: لم نفقد شبرا واحدا من الأراضي المحررة

    ٢٩.٠٩.٢٠٢٠ [١٦:٥‎٣]

    باكو، 29 سبتمبر، أذرتاج

    قال العقيد واقف دركاهلي إن الجانب الأرميني ما زال ينشر معلومات مستفزة لا صحة لها نهائيا.

    أفادت أذرتاج عن العقيد دركاهلي رئيس مكتب الاعلام بوزارة الدفاع قوله في تصريح للوكالة إن خبرا نشره الجانب الأرميني حول استعادة قوات الاحتلال الأرميني قسما من الأراضي المحررة من جانب قوات الدفاع الأذربيجاني خبر كاذب ومضلل.

    وشدد العقيد دركاهلي على أن الدفاع الأذربيجاني لم يفقد شبرا واحدا من الأراضي المحررة مضيفا أن الجيش الأذربيجاني يواصل عمليات ترمي إلى كسر مقاومة العدو.

    AZERTAG.AZ :العقيد دركاهلي: لم نفقد شبرا واحدا من الأراضي المحررة
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