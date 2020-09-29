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    سياسة


    وزارة الدفاع: لا توجد مقاتلات اف16 في القوات الجوية الأذربيجانية
    من غير الممكن تدمير ما هو غير موجود

    ٢٩.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٠٠]

    باكو، 29 سبتمبر، أذرتاج

    قال العقيد واقف دركاهلي إن معلومات نشرها الجانب الأرميني كأنه اسقطت طائلة اف16 المقاتلة الخاصة بالقوات الجوية الأذربيجانية كاذبة ومضللة.

    أفادت أذرتاج عن العقيد دركاهلي رئيس مكتب الاعلام بوزارة الدفاع قوله في تصريح للوكالة إن طائرات اف16 المقاتلة غير موجودة في استخدام القوات الجوية الأذربيجانية ونذكر الطرف الأرميني لهذا السبب أنه من غير الممكن تدمير ما هو غير موجود.

    AZERTAG.AZ :وزارة الدفاع: لا توجد مقاتلات اف16 في القوات الجوية الأذربيجانية
    من غير الممكن تدمير ما هو غير موجود
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