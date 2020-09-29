إنتاج الطاقة الكهربائية من محطات الطاقة الشمسية
AzerTAg.az
٢٩.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٢٠]
باكو، 29 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)
أنتجت محطات الطاقة الشمسية الناشطة على نطاق الجمهورية خلال شهر أغسطس 5.1 مليون كيلوات ساعي من الطاقة الكهربائية.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الإحصاء الحكومية أن حجم الطاقة الرياحية المنتجة في المحطات الكهربائية بأذربيجان خلال شهر يوليو بلغ 300 ألف كيلوات ساعي.
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