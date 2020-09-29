أذربيجان: تسجيل 58 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و102 حالة شفاء ووفاة شخصين

باكو، 29 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

أصيب 58 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم. وتعافى 102 شخص من هذا المرض وتوفي شخصين.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 40 ألفا و119 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 37 الفا و827 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 590 مريض ويستمر علاج 1702 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية مليون و110 ألف و279 فحص طبي.