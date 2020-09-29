عبد الله يفا: استهداف مسالمي أذربيجان العزل جريمة حربية مسؤوليتها على أرمينيا

باكو، 29 سبتمبر، أذرتاج

قالت ليلى عبد الله يفا إن استهداف الأهالي المسالمين العزل والبنية التحتية المدنية في أذربيجان جرائم حربية مسؤوليتها على أرمينيا.

أفادت أذرتاج عن عبد الله يفا رئيسة مكتب الاعلام بوزارة الخارجية قولها في مؤتمر صحفي منعقد لعرض بيان مشترك عن وزارة الخارجية الأذربيجانية والنيابة العامة حول الجرائم الحربية المرتكبة ضد المسالمين العزل جراء حملات أطلقتها قوات الاحتلال الأرميني ابتداء من 27 سبتمبر على طول جميع خط المواجهة ضد مواقع الدفاع الأذربيجاني إننا ندين بشدة جرائم أرمينيا الحربية هذه ونطالب بانهاء محاولات إبقاء المسالمين العزل في حالة خوف باستهدافهم عمدا. وفي الوقت الحاضر ندعو المجتمع الدولي لاستنكار عمل العدوان المستفز هذا وما ينجم عنه من استهداف المسالمين العزل والبنية التحتية المدنية عمدا بأشد الاستنكار وكذلك اجبار أرمينيا على تنفيذ التزاماتها التي تعهدت بها ضمن القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.