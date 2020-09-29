  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    عبد الله يفا: استهداف مسالمي أذربيجان العزل جريمة حربية مسؤوليتها على أرمينيا

    ٢٩.٠٩.٢٠٢٠ [١٨:٢٠]

    باكو، 29 سبتمبر، أذرتاج

    قالت ليلى عبد الله يفا إن استهداف الأهالي المسالمين العزل والبنية التحتية المدنية في أذربيجان جرائم حربية مسؤوليتها على أرمينيا.

    أفادت أذرتاج عن عبد الله يفا رئيسة مكتب الاعلام بوزارة الخارجية قولها في مؤتمر صحفي منعقد لعرض بيان مشترك عن وزارة الخارجية الأذربيجانية والنيابة العامة حول الجرائم الحربية المرتكبة ضد المسالمين العزل جراء حملات أطلقتها قوات الاحتلال الأرميني ابتداء من 27 سبتمبر على طول جميع خط المواجهة ضد مواقع الدفاع الأذربيجاني إننا ندين بشدة جرائم أرمينيا الحربية هذه ونطالب بانهاء محاولات إبقاء المسالمين العزل في حالة خوف باستهدافهم عمدا. وفي الوقت الحاضر ندعو المجتمع الدولي لاستنكار عمل العدوان المستفز هذا وما ينجم عنه من استهداف المسالمين العزل والبنية التحتية المدنية عمدا بأشد الاستنكار وكذلك اجبار أرمينيا على تنفيذ التزاماتها التي تعهدت بها ضمن القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.

    AZERTAG.AZ :عبد الله يفا: استهداف مسالمي أذربيجان العزل جريمة حربية مسؤوليتها على أرمينيا
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٩.٠٩.٢٠٢٠ [١٧:٠٠]
    وزارة الدفاع: لا توجد مقاتلات اف16 في القوات الجوية الأذربيجانية
    من غير الممكن تدمير ما هو غير موجود
    ٢٩.٠٩.٢٠٢٠ [١٦:٥‎٣]
    العقيد دركاهلي: لم نفقد شبرا واحدا من الأراضي المحررة
    ٢٩.٠٩.٢٠٢٠ [١٦:٤٤]
    وزارة الخارجية تصدر بيانا مشتركا مع النيابة العامة حول استفزازات أرمينيا العسكرية الأخيرة
    ٢٩.٠٩.٢٠٢٠ [١٦:١٥‎]
    أرمينيا تنقل منظومات الصواريخ S-300 الى الأراضي الأذربيجانية المحتلة
    أذربيجان تهدد بتدميرها فور دخولها الى أراضيها المحتلة
    عبد الله يفا: استهداف مسالمي أذربيجان العزل جريمة حربية مسؤوليتها على أرمينيا