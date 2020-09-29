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    الاخبار عن إسقاط طائرة مقاتلة أرمينية سو 25 من قبل طائرة مقاتلة "إف 16" اخبار كاذبة

    ٢٩.٠٩.٢٠٢٠ [٢٠:١٨]

    باكو، 29 سبتمبر، أذرتاج

    إسقاط مقاتلة ارمينية من طراز سو 25 هو نتاج التخيل الوهمي الارميني.

    أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها العقيد واقف دركاهلي.

    قال دركاهلي ان الاخبار المتداولة في وسائل الانباء الارمينية عن إسقاط طائرة مقاتلة تابعة للجيش الارميني من طراز سو 25 من قبل طائرة مقاتلة من طراز إف 16 أخبار كاذبة. وهذا نتاج آخر للبروبوغاندا العسكرية الارمينية.

    ان مثل هذه المعلومات التي تنشرها ارمينيا تحمل طابعا استفزازيا وتهدف الى تضليل الرأي العام العالمي.

    AZERTAG.AZ :الاخبار عن إسقاط طائرة مقاتلة أرمينية سو 25 من قبل طائرة مقاتلة "إف 16" اخبار كاذبة
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    الاخبار عن إسقاط طائرة مقاتلة أرمينية سو 25 من قبل طائرة مقاتلة "إف 16" اخبار كاذبة