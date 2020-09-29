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    الجيش الأذربيجاني يسحق مواقع الجيش الأرميني

    ٢٩.٠٩.٢٠٢٠ [٢٣:٥‎٠]

    باكو، 29 سبتمبر، أذرتاج

    سحق الجيش الأذربيجاني بالقصف المدفعي مواقع الكتيبة الأولى للفوج الآلي الخامس قرب قرية حسن قايا لمحافظة تارتار ومواقع الكتيبة الأولى للفوج الآلي السادس في اتجاه تاليش في الاراضي الاذربيجانية المحتلة.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الدفاع ان الجيش الارميني تكبد خسائر بشرية فادحة.

    AZERTAG.AZ :الجيش الأذربيجاني يسحق مواقع الجيش الأرميني
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