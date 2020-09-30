الإيسيسكو تطالب بمراعاة الحقوق الثقافية التاريخية في "ناغورنو كاراباخ"

باكو، 30 سبتمبر، اذرتاج

إن منظمــة العــالم الإســـلامي للتربيـة والعـلــوم والثـقـافــة -إيسيسكو-، إذ تعرب عن قلقها إزاء التطورات الأخيرة للنزاع القائم بين جمهورية أذربيجان وجمهورية أرمينيا حول إقليم "ناغورنو كاراباخ"، وما تعرضت له المواقع الأثرية التراثية والمعالم التاريخية ذات القيمة الحضارية الكبرى، ومنها عدد من المساجد والمقدسات التاريخية من تدمير، لتدعو، بوصفها منظمة متخصصة تُعنى بقضايا التراث والثقافة والتربية، الأطراف المتنازعة إلى ضبط النفس والاحتكام إلى الحوار الهادئ، وقرارات الشرعية الدولية التي أيدها العديد من دول العالم والمنظمات الدولية، بما فيها منظمة التعاون الإسلامي.

وإذ تذكر المنظمة بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن، الحاملة لأرقام: 822؛ و853؛ و874؛ و884، الصادرة سنة 1993؛ إزاء الانتهاكات الأرمينية، فإنها تدعو إلى الالتزام بمبادئ القانون الدولي الإنساني، وضرورة مراعاة الحقوق الثقافية التاريخية لأصحابها الشرعيين، وإتاحة وصول جهود الإغاثة الإنسانية الدولية دون عوائق إلى المنطقة، والعمل على ترسيخ دعائم الأمن وحسن الجوار والتعاون البناء بين مختلف دول المنطقة.