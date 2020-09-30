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    سياسة


    وزارة الدفاع: الجيش الاذربيجاني يحاصر قوات الجيش الأرميني

    ٣٠.٠٩.٢٠٢٠ [١٠:٣٨]

    باكو، 30 سبتمبر، أذرتاج

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان الجيش الاذربيجاني يقوم بعملية تدمير القوات الارمينية المحاصرة في اتجاه اغداره – تارتار ويتم تطهير المنطقة.

    AZERTAG.AZ :وزارة الدفاع: الجيش الاذربيجاني يحاصر قوات الجيش الأرميني
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