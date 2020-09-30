وزارة الدفاع: الجيش الاذربيجاني يحاصر قوات الجيش الأرميني
AzerTAg.az
٣٠.٠٩.٢٠٢٠ [١٠:٣٨]
باكو، 30 سبتمبر، أذرتاج
أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان الجيش الاذربيجاني يقوم بعملية تدمير القوات الارمينية المحاصرة في اتجاه اغداره – تارتار ويتم تطهير المنطقة.
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