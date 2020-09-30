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    أخبار من خط الجبهة


    جرح 7 مدنيين نتيجة القصف الأرميني في تارتار

    ٣٠.٠٩.٢٠٢٠ [١٠:٤٣]

    باكو، 30 سبتمبر، أذرتاج

    يواصل الجيش الأرميني قصفه المدفعي لمراكز القرى والمحافظات والأماكن السكنية والمنشآت المدنية والبنى التحتية السكنية والمستشفيات والمناطق الطبية والمدارس ورياض الأطفال وغيرها.

    نتيجة القصف المدفعي من قبل القوات الارمينية لمدينة تارتار في الساعة الثامنة صباحا في 30 سبتمبر، أصيب 7 مدنيين بجروح مختلفة وتضررت المنشآت المدنية.

    يجري افراد النيابة التحقيقات بهذا الشأن.

    AZERTAG.AZ :جرح 7 مدنيين نتيجة القصف الأرميني في تارتار
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    جرح 7 مدنيين نتيجة القصف الأرميني في تارتار