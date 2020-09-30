الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف يجيب عن أسئلة ملحة على قناة روسيا 1
AzerTAg.az
٣٠.٠٩.٢٠٢٠ [١٢:٠٢]
باكو، 30 سبتمبر، أذرتاج
بثت قناة روسيا 1 في برنامجها المسمى بـ 60 دقيقة حلقة مكرسة للتطورات الأخيرة الدائرة عند خط المواجهة بين أذربيجان وأرمينيا.
أفادت أذرتاج أن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان اجابا عن أسئلة ملحة طرحها مقدما البرنامج.
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