وزير الخارجية يحيط نظيره الليتواني علما بالتطورات الأخيرة في الحرب الوطنية العظمى

باكو، 30 سبتمبر، أذرتاج

جرت مكالمة هاتفية الليلة بين وزيري الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف ونظيره في ليتوانيا ليناس لينكيفيتشوس.

أفادت أذرتاج عن بيان الخارجية أن الوزير الليتواني أعرب عن قلقه بالتطورات المتوترة في المنطقة مؤكدا على ضرورة مراعاة نظام وقف إطلاق النار.

وابلغ الوزير بايراموف أن قوات الدفاع الأذربيجاني تنفذ حملات مضادة اضطرارية ضمن حدود البلد المعترف بها على المستوى الدولي ردا على الحملات الغدرة والعدوان الحربي الجديد من جانب قوات الاحتلال الأرميني على طول جميع خط المواجهة.

ولفت الوزير بايراموف اهتمام نظيره في ليتوانيا أن قوات الاحتلال الأرميني تستهدف أساسا وخاصة وعمدا المسالمين العزل في أذربيجان والمنشآت المدنية والبنى التحتية مشددا على أن هذا انتهاك صارخ للمرة التالية للقانون الإنساني الدولي.

كما تم التأكيد على ضرورة إنهاء أرمينيا سياستها الاحتلالية من اجل ضمان السلام والأمن المستدام في المنطقة.