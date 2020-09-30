باكو، 30 سبتمبر، أذرتاج أصدرت وزارة الدفاع معلومات حول تدمير الأسلحة القتالية الثماني الأخرى للعدو خلال الساعات الأخيرة. أفادت أذرتاج عن بيان وزارة الدفاع أن 8 أسلحة قتالية لجيش أرمينيا وبينها منظومة راجمات الصواريخ اوراغان ومنظومة الصواريخ المضادة للطائرات اوسا و3 منظومات راجمات الصواريخ غراد بي ام 21 ومدرعة نقل المشاة و2 الهاوتزر من طراز د20 دمرت تماما في مختلف اتجاهات خط المواجهة.

AZERTAG.AZ : وزارة الدفاع: تدمير 8 أسلحة قتالية لجيش أرمينيا وبينها منظومات الصواريخ والهاوتزر وغراد

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