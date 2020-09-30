للارهاب بجلب المرتزقة
AzerTAg.az
٣٠.٠٩.٢٠٢٠ [٢٣:٢٨]
باكو، 30 سبتمبر، أذرتاج
ردا على تصريح ادلت به إدارة المعلومات والإعلام لدى وزارة الخارجية الروسية حول جلب المرتزقة الى منطقة النزاع، نريد الإعلان اننا عربنا مرارا عن قلقنا من استخدام ارمينيا مثل هذه الطرق بشكل واسع.
أفادت أذرتاج ان هذا جاء في بيان صحفي نشره المكتب الاعلامي لوزارة الخارجية الاذربيجانية.
"جلبت أرمينيا ارهابيين ومرتزقة من البلدان الاجنبية، لاسيما منطقة الشرق
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