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    وزارة الدفاع: الجيش الاذربيجاني يدمر مدفعيات العدو (فيديو)

    ٠١.١٠.٢٠٢٠ [١١:٣٨]

    باكو، 1 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    دمر الجيش الاذربيجاني مدفعيات العدو بنيران دقيقة، حسبما أفادته وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع الأذربيجانية.

    تقدم الوزارة مقطع فيديو عن تدمير مدفعيات العدو.

    AZERTAG.AZ :وزارة الدفاع: الجيش الاذربيجاني يدمر مدفعيات العدو (فيديو)
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