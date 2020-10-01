وزارة الدفاع: الجيش الاذربيجاني يدمر مدفعيات العدو (فيديو)
AzerTAg.az
٠١.١٠.٢٠٢٠ [١١:٣٨]
باكو، 1 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)
دمر الجيش الاذربيجاني مدفعيات العدو بنيران دقيقة، حسبما أفادته وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع الأذربيجانية.
تقدم الوزارة مقطع فيديو عن تدمير مدفعيات العدو.
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