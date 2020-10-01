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    وزارة الدفاع: العدو يطلق النار على مدينة تارتار

    ٠١.١٠.٢٠٢٠ [١٢:٤١]

    باكو، 1 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    تطلق الوحدات المسلحة الأرمنية النيران على مدينة تارتار من جديد باستخدام قاذفات الألغام الكبيرة العيار ابتداء من صباح اليوم، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع الأذربيجانية.

    يذكر انه نتيجة قصف الجيش الأرمني للمدنيين، قتل 16 شخصا وأصيب 55 آخرين بجروح مختلفة.

    AZERTAG.AZ :وزارة الدفاع: العدو يطلق النار على مدينة تارتار
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