أرمينيا تطلق الصواريخ من أراضيها الى الأراضي الأذربيجانية
AzerTAg.az
٠١.١٠.٢٠٢٠ [١٣:٥١]
باكو، 1 أكتوبر، أذرتاج
قامت أرمينيا من أراضيها في محافظة كوروس بالقصف الصاروخي لأراضي أذربيجان فجر الأول من أكتوبر.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان الصواريخ التي أطلقت من أراضي أرمينيا سقطت في خط الجبهة في اتجاه جبرايل وفضولي.
"نطالب أرمينيا بوقف قصف أراضي أذربيجان فورا. ونحذرها باتخاذ تدابير رد مماثل ضدها"، كما جاء في بيان نشرته وزارة الدفاع الأذربيجانية.
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