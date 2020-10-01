باكو، 1 أكتوبر، أذرتاج تواصل القوات المسلحة لأرمينيا القصف المدفعي للمناطق السكنية في أذربيجان. أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع ان قرية جوجوق مرجانلي في محافظة جبرايل ومدينة هوراديز في محافظة فضولي وقرى جورانبوي وتارتار وآغدام تتعرض للقصف المدفعي من قبل القوات المسلحة لارمينيا.

AZERTAG.AZ : العدو يواصل قصف المناطق السكنية في أذربيجان

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