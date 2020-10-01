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    أخبار من خط الجبهة


    جاووش أوغلو وبوريل يبحثان النزاع الأرمني الأذربيجاني

    ٠١.١٠.٢٠٢٠ [١٤:٠١]

    أنقرة، 1 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    اجرى وزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو اتصالا هاتفيا مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الخارجية التركية ان الطرفين ناقشا الوضع المتوتر في المنطقة نتيجة اعتداءات أرمينيا على أراضي أذربيجان وصراع شرق البحر المتوسط.

    AZERTAG.AZ :جاووش أوغلو وبوريل يبحثان النزاع الأرمني الأذربيجاني
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