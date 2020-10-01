تحذير أخير من أذربيجان: في حالة عدم وقف الهجمات من أراضي أرمينيا على أذربيجان ستتخذ تدابير مماثلة ضد تلك الأهداف العسكرية

باكو، 1 أكتوبر، أذرتاج

تواصل القوات المسلحة لأرمينيا قصف المناطق السكنية في أذربيجان باستخدام الأسلحة الثقيلة والمدفعية.

أفادت وكالة أذرتاج ان حكمت حاحييف مدير قسم الشئون السياسية الخارجية لدى الإدارة الرئاسية مساعد الرئيس الاذربيجاني قال في بيان له بهذا الشأن:

نتيجة استهداف المناطق السكنية الأذربيجانية من قبل القوات المسلحة لأرمينيا بالقصف المدفعي قتل 17 مواطنا مدنيا منهم طفلان، وجرح 51 مواطنا آخر. ألحقت اضرار فادحة بالممتلكات العامة والخاصة.

تظهر هذه الاعمال مرة أخرى ان أرمينيا بلدٌ خارجٌ عن القيم البشرية وبلد يشن هجمات غاشمة على المدنيين والأطفال. إن استهداف المدنيين او قتلهم عمدا اثناء العمليات العسكرية هو جريمة حرب. تتحمل دولة أرمينيا وقيادتها السياسية مسئولية عن هذا.

تعرض أراضي أذربيجان اليوم للقصف الصاروخي من اتجاه محافظة كوروس في أرمينيا، وهذا حادث عدواني تال ضد بلدنا. وهذا ثاني هجوم على أذربيجان من أراضي أرمينيا خلال هذا التصعيد. إن الهجوم الأول شُن من محافظة واردنس في أرمينيا. تضررت حوالي 20 بيتا للنازحين في قرية جوجوق مرجانلي نتيجة القصف الصاروخي من واردنس.

ونحذر أرمينيا مرة أخيرة بانه في حالة عدم وقف الهجمات من أراضيها على أذربيجان ستتخذ تدابير مماثلة ضد تلك الأهداف العسكرية."