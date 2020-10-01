قرية قول باحارلي في أغدام تتعرض للقصف المدفعي وبالأسلحة الثقيلة
AzerTAg.az
٠١.١٠.٢٠٢٠ [١٤:٣٧]
أغدام، 1 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)
تواصل القوات المسلحة لأرمينيا القصف المدفعي وبالأسلحة الثقيلة للمناطق السكنية في أذربيجان.
تعرضت قرية قول باحارلي في محافظة أغدام الأذربيجانية للقصف المدفعي وبالاسلحة الثقيلة من قبل وحدات القوات المسلحة لارمينيا.
أفاد مراسل أذرتاج من ساحة المعركة انه نتيجة قصف العدو في الليلة الماضية، انهار منزل مظاهر إسماعيلوف وتضرر منزل رشيد ولييف من سكان القرية وسقطت قذائف مدفعية على المباني الفرعية للسكان ومبنى المدرسة.
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