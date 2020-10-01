تخطيط انشاء مركز "أصان خدمة" في شوشا (فيديو)

باكو، 1 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

نشر رئيس مركز "أصان خدمة" أولوي مهدييف مقطع فيديو عن شوشا عين كاراباخ على صفحته على فيسبوك.

صرحت إ إدارة العلاقات العامة للوكالة الحكومية لخدمات المواطنين والابتكارات الاجتماعية تحت رعاية رئيس جمهورية أذربيجان لوكالة أذرتاج أنه اعرب عن ثقته بإنشاء مركز "أصان خدمة" في شوشا التي سيتم تحريرها قريبًا من الاحتلال وبتقديم الخدمات للمواطنين.

https://video.azertag.az/files/video/2020/3/16014680006103110114.mp4