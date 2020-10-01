  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    وزارة الدفاع : جيش الاحتلال الأرميني أخذ يعاني من مشكلات خطيرة في التموين والتزويد

    ٠١.١٠.٢٠٢٠ [١٦:١٢]

    باكو، 1 أكتوبر، أذرتاج

    تتكبد وحدات قوات الاحتلال الأرميني بخسائر فادحة على طول جميع خط المواجهة تحت ضغوط حملات مضادة لقوات الدفاع الأذربيجاني.

    أفادت أذرتاج عن بيان وزارة الدفاع أن معلومات متوفرة حاليا تدل على أن وحدات قوات الاحتلال الأرميني المرابطة على الأراضي المحتلة الأذربيجانية أخذت تعاني من مشكلات خطيرة في التموين والتزويد.

    ومما يثير قلقا عميقا لدى قيادة أرمينيا العسكرية أن وحدات الجبهة الخلفية يتخلون عن نقل المعدات القتالية ومواد التشحيم إلى وحدات الجبهة الأمامية خوفا منهم أن يستهدفوا من قبل وحدات الدفاع الأذربيجاني.

    AZERTAG.AZ :وزارة الدفاع : جيش الاحتلال الأرميني أخذ يعاني من مشكلات خطيرة في التموين والتزويد
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠١.١٠.٢٠٢٠ [١٧:٠٩]
    وزارة الدفاع: تدمير عدة معدات قتالية أخرى للعدو (فيديو)
    ٠١.١٠.٢٠٢٠ [١٦:٣٣]
    المحامون الأذربيجانيون والأتراك سيقومون بنقل جرائم الحرب لأرمينيا إلى مجتمع القانون الدولي
    ٠١.١٠.٢٠٢٠ [١٦:٢٠]
    وزارة الدفاع تنفي خبر اسقاط طائرة ومروحية للسلاح الجوي الأذربيجاني
    ٠١.١٠.٢٠٢٠ [١٥‎:٥‎٥‎]
    تخطيط انشاء مركز "أصان خدمة" في شوشا (فيديو)
    وزارة الدفاع : جيش الاحتلال الأرميني أخذ يعاني من مشكلات خطيرة في التموين والتزويد