وزارة الدفاع : جيش الاحتلال الأرميني أخذ يعاني من مشكلات خطيرة في التموين والتزويد

باكو، 1 أكتوبر، أذرتاج

تتكبد وحدات قوات الاحتلال الأرميني بخسائر فادحة على طول جميع خط المواجهة تحت ضغوط حملات مضادة لقوات الدفاع الأذربيجاني.

أفادت أذرتاج عن بيان وزارة الدفاع أن معلومات متوفرة حاليا تدل على أن وحدات قوات الاحتلال الأرميني المرابطة على الأراضي المحتلة الأذربيجانية أخذت تعاني من مشكلات خطيرة في التموين والتزويد.

ومما يثير قلقا عميقا لدى قيادة أرمينيا العسكرية أن وحدات الجبهة الخلفية يتخلون عن نقل المعدات القتالية ومواد التشحيم إلى وحدات الجبهة الأمامية خوفا منهم أن يستهدفوا من قبل وحدات الدفاع الأذربيجاني.