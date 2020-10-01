المحامون الأذربيجانيون والأتراك سيقومون بنقل جرائم الحرب لأرمينيا إلى مجتمع القانون الدولي

أنقرة، 1 أكتوبر، أذرتاج

أصدرت نقابة المحامين الأتراك ونقابة المحامين الأذربيجانيين بياناً مشتركاً حول سياسة أرمينيا العدوانية ضد أذربيجان والهجمات العسكرية الأخيرة للدولة المعتدية.

وجاء في تصريحات رئيس نقابة المحامين الأتراك حسين أوزبيك لوكالة أذرتاج أن الطرفين يؤيدان تماماً أهمية استعادة أراضي أذربيجان المعترف بها دولياً والعمليات التي تقوم بها القوات المسلحة الأذربيجانية لمنع اعتداءات المعتدي. اشار البيان إلى استهداف السكان المدنيين في أذربيجان بقرار القيادة السياسية والعسكرية لأرمينيا في انتهاك للمبادئ الدولية. سيعمل محامونا معاً لنقل حقائق الجرائم المرتكبة ضد السكان المدنيين الأذربيجانيين ومنازلهم والمنشآت المدنية إلى المجتمع الدولي، وكذلك مجتمع القانون الدولي.

صابر شاهتختى

المراسل الخاص لوطالة أذرتاج

أنقرة