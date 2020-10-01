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    وزارة الدفاع: تدمير عدة معدات قتالية أخرى للعدو (فيديو)

    ٠١.١٠.٢٠٢٠ [١٧:٠٩]

    باكو، 1 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    نتيجة الضربات الدقيقة للجيش الأذربيجاني تم تدمير عدة معدات قتالية أخرى تابعة للقوات المسلحة الأرمنية في اتجاهات مختلفة من خط الجبهة، حسبما افادته وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع الأذربيجانية.

    تقدم الوزارة مقطع فيديو عن تدمير صواريخ الدفاعات الجوية للعدو.

    AZERTAG.AZ :وزارة الدفاع: تدمير عدة معدات قتالية أخرى للعدو (فيديو)
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