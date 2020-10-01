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    سياسة


    المملكة المغربية تدعم سيادة اذربيجان ووحدة اراضيها

    ٠١.١٠.٢٠٢٠ [٢٣:٠٠]

    باكو، 1 اكتوبر، أذرتاج

    تلقت السفارة الاذربيجانية في المملكة المغربية مذكرة بعثت بها وزارة الخارجية المغربية جاء فيها ان المملكة المغربية تتابع بقلق الاحداث العسكرية في منطقة قراباغ الجبلية وتعرب عن أسفها في مقتل المواطنين المدنيين الابرياء.

    افادت وكالة أذرتاج ان المملكة المغربية تدعو الطرفين الى الصبر والى تسوية نزاع قراباغ الجبلية بناء على القانون الدولي وعلى اساس القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الامن لمنظمة الامم المتحدة.

    ورد في المذكرة ايضا ان المملكة المغربية تدعم سيادة جمهورية اذربيجان ووحدة اراضيها، وتستنكر الانفصالية او خطوات التمرد المسلح.

    AZERTAG.AZ :المملكة المغربية تدعم سيادة اذربيجان ووحدة اراضيها
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