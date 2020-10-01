مكالمة هاتفية بين وزيري خارجية تركيا وروسيا
AzerTAg.az
٠١.١٠.٢٠٢٠ [٢٣:٣٦]
انقرة، 1 اكتوبر، أذرتاج
اجرى وزير الخارجية التركي مولود تشاوش اوغلو مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي سيرغي لافروف.
افادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الخارجية التركية ان الطرفين ناقشا خلال المكالمة الهاتفية الاوضاع المتوترة في المنطقة نتيجة الهجمات العسكرية لارمينيا على اذربيجان والازمة الليبية.
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