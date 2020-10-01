قيرغزستان وهنغاريا والمجلس التركي تعلن موقفا مشتركا يدعو الى تسوية النزاع في اطار وحدة اراضي أذربيجان

باكو، 1 أكتوبر، أذرتاج

جرى لقاء ثلاثي بين الرئيس القيرغزي سورونباي جينبيكوف ورئيس وزراء هنغاريا فيكتور اوربان بحضور امين عام المجلس التركي بغداد امرييف، ذلك على هامش الزيارة الرسمية للرئيس القرغيزي الى بودابست.

افادت وكالة أذرتاج ان الاطراف اجروا خلال اللقاء تبادل الآراء حول النزاع القائم بين ارمينيا واذربيجان وكرروا مواقفهم من اهمية الحل الوشيك للنزاع على اساس سيادة جمهورية أذربيجان ووحدة اراضيها وسلامة حدودها المتعارف عليها دوليا.