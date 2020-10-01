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    سياسة


    وزير العدل التركي يتصل هاتفيا بنظيره الاذربيجاني

    ٠١.١٠.٢٠٢٠ [٢٣:٥‎١]

    باكو، 1 أكتوبر، أذرتاج

    جرت المكالمة الهاتفية في 30 سبتمبر بين وزيري العدل في تركيا وأذربيجان، بمبادرة من وزير العدل في جمهورية تركيا عبد الحميد غول.

    تفيد أذرتاج نقلاً عن المكتب الصحفي لوزارة العدل أن الوزير عبد الحميد غول أدان خلال المكالمة الاستفزاز العسكري الذي تمارسه أرمينيا ضد أذربيجان الشقيقة والصديقة وقال إن تركيا تقف إلى جانب بلدنا وشعبنا في مكافحة هذه الاستفزازات وهي داعمة ومدافعة لحقوق أذربيجان بموجب القانون الدولي على جميع المنابر.

    وركز وزير العدل الأذربيجاني فكرت محمدوف على موقف الأخوة القوية للدولة التركية والشعب التركي كله بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان وأعرب عن امتنانه لنظيره التركي على الدعم الصريح لأذربيجان مشيراً إلى أن هذا الدعم تظاهر ساطع لعبارة "أمة واحدة في دولتين" ليس في الكلام فقط، بل في العمل أيضاً. وأوضح أنه كما قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، فإن تركيا ليست فقط دولة صديقة، بل هي أيضاً دولة شقيقة لنا، وهذه الأيام التي هي لحظة للحقيقة لشعبنا أن تركيا، كما هو الحال دائماً تقف إلى جانب أذربيجان.

    كما تم التعبير في المكالمة عن ارتياح الجانبين للمستوى العالي للعلاقات بين بلدينا في مجال القانون وأشير إلى تنفيذ التعاون الفعال.

    AZERTAG.AZ :وزير العدل التركي يتصل هاتفيا بنظيره الاذربيجاني
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