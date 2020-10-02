باكو، 2 أكتوبر، أذرتاج تتعرض قرى خيندريستان وعليبايلي وأحمد أغالي وسفرلي في محافظة اغدام للقصف المدفعي الكثيف على الرغم من مطالبة وزارة الدفاع الأذربيجانية الجانب الأرميني مرارا بوقف استهداف المناطق السكنية الأذربيجانية. أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين. من المحتمل أيضا تعرض الأراضي الأذربيجانية للقصف الصاروخي من أراضي محافظة كوروس (جوروس) لارمينيا. تهدد وزارة الدفاع الأذربيجانية بالرد المماثل.

AZERTAG.AZ : الجيش الأرميني يقصف بالمدفعية 4 قرى لمحافظة آغدام: سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين

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