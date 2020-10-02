البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 2 أكتوبر، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 2 أكتوبر.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من يوم 2 أكتوبر اليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0223
أورو EUR 1 1.9916
دولار أسترالي AUD 1 1.2128
روبل بلاروس BYN 1 0.6526
ريال برازيلي BRL 1 0.301
درهم إماراتي AED 1 0.4628
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1017
كرون دنماركي DKK 1 0.2672
لاري جورجي GEL 1 0.528
روبي هندي INR 1 0.0232
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2193
دولار كندا CAD 1 1.2765
دينار الكويت KWD 1 5.5487
رينجيتي ماليزي MYR 1 0.4085
بيسو المكسيك MXN 1 0.0772
جنيه مصري EGP 1 0.1079
لاي مولدوفا MDL 1 0.1004
كرون النرويج NOK 1 0.1808
زلوتي بولندا PLN 1 0.4437
تنكه كازاخستان KZT 1 0.004
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0213
روبل روسي RUB 1 0.0219
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3979
دولار سنغافورة SGD 1 1.2435
ريال السعودية SAR 1 0.4532
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1646
دولار تايوان TWD 1 0.0586
ليرة تركيا TRY 1 0.2194
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.06
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1259
كرون التشيك CZK 1 0.074
يوان الصين CNY 1 0.2503
جنيه إنكلترا GBP 1 2.1864
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4948
كرون السويد SEK 1 0.1896
فرنك سويسرا CHF 1 1.8456
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1456
ليرة لبنان LBP 100 0.1124
ين اليابان JPY 100 1.6124
بيسو تشيلي CLP 100 0.216
سوم أوزبكستان UZS 100 0.0165
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0114
ريال إيران IRR 100 0.004
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