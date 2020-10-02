باكو، 2 أكتوبر، أذرتاج نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 2 أكتوبر. أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من يوم 2 أكتوبر اليوم كما يلي: العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف دولار أمريكي USD 1 1.7 بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0223 أورو EUR 1 1.9916 دولار أسترالي AUD 1 1.2128 روبل بلاروس BYN 1 0.6526 ريال برازيلي BRL 1 0.301 درهم إماراتي AED 1 0.4628 راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1017 كرون دنماركي DKK 1 0.2672 لاري جورجي GEL 1 0.528 روبي هندي INR 1 0.0232 دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2193 دولار كندا CAD 1 1.2765 دينار الكويت KWD 1 5.5487 رينجيتي ماليزي MYR 1 0.4085 بيسو المكسيك MXN 1 0.0772 جنيه مصري EGP 1 0.1079 لاي مولدوفا MDL 1 0.1004 كرون النرويج NOK 1 0.1808 زلوتي بولندا PLN 1 0.4437 تنكه كازاخستان KZT 1 0.004 سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0213 روبل روسي RUB 1 0.0219 حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3979 دولار سنغافورة SGD 1 1.2435 ريال السعودية SAR 1 0.4532 سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1646 دولار تايوان TWD 1 0.0586 ليرة تركيا TRY 1 0.2194 مانات تركمانستان TMT 1 0.4857 غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.06 دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1259 كرون التشيك CZK 1 0.074 يوان الصين CNY 1 0.2503 جنيه إنكلترا GBP 1 2.1864 شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4948 كرون السويد SEK 1 0.1896 فرنك سويسرا CHF 1 1.8456 وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1456 ليرة لبنان LBP 100 0.1124 ين اليابان JPY 100 1.6124 بيسو تشيلي CLP 100 0.216 سوم أوزبكستان UZS 100 0.0165 روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0114 ريال إيران IRR 100 0.004

AZERTAG.AZ : البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده