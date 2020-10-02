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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ٠٢.١٠.٢٠٢٠ [١١:١٢]

    باكو، 2 أكتوبر، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 2 أكتوبر.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من يوم 2 أكتوبر اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0223

    أورو EUR 1 1.9916

    دولار أسترالي AUD 1 1.2128

    روبل بلاروس BYN 1 0.6526

    ريال برازيلي BRL 1 0.301

    درهم إماراتي AED 1 0.4628

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1017

    كرون دنماركي DKK 1 0.2672

    لاري جورجي GEL 1 0.528

    روبي هندي INR 1 0.0232

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2193

    دولار كندا CAD 1 1.2765

    دينار الكويت KWD 1 5.5487

    رينجيتي ماليزي MYR 1 0.4085

    بيسو المكسيك MXN 1 0.0772

    جنيه مصري EGP 1 0.1079

    لاي مولدوفا MDL 1 0.1004

    كرون النرويج NOK 1 0.1808

    زلوتي بولندا PLN 1 0.4437

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.004

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0213

    روبل روسي RUB 1 0.0219

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.3979

    دولار سنغافورة SGD 1 1.2435

    ريال السعودية SAR 1 0.4532

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1646

    دولار تايوان TWD 1 0.0586

    ليرة تركيا TRY 1 0.2194

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.06

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1259

    كرون التشيك CZK 1 0.074

    يوان الصين CNY 1 0.2503

    جنيه إنكلترا GBP 1 2.1864

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4948

    كرون السويد SEK 1 0.1896

    فرنك سويسرا CHF 1 1.8456

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1456

    ليرة لبنان LBP 100 0.1124

    ين اليابان JPY 100 1.6124

    بيسو تشيلي CLP 100 0.216

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.0165

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0114

    ريال إيران IRR 100 0.004

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
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